قبل النهائي.. إيتاليانو: الترجيحية تحسم السوبر

توقع فينشينزو إيتاليانو، مدرب فريق بولونيا الأول لكرة القدم، أن يُحسم نهائي السوبر الإيطالي، أمام نابولي، الإثنين، عن طريق ركلات الترجيح، وذلك خلال حديثه في مؤتمر صحافي، الأحد، في الرياض، العاصمة السعودية، محتضنة البطولة.

وقال المدرب الإيطالي قبل مواجهة نابولي، في النهائي التاريخي: «الفوز بكأس إيطاليا أهّلنا للعب هُنا، تمكنا من الوصول إلى النهائي، وسنحرص على تقديم مباراة تاريخية لمدينة بولونيا، ويتوجب علينا الاستشفاء بنسبة 100٪؜، وأن نحضر للمباراة ذهنيًا بشكل قوي، هو لقاء مهم، ويجب أن نلعبه بقوة، قد تصل المباراة إلى ركلات الترجيح، لذا من المهم أن نركز في كل دقيقة».

وأشار إيتاليانو إلى مشاعره وفريقه قبل النهائي المنتظر، مضيفًا :«نحن على بعد ساعات قليلة قبل انطلاق المباراة، وهناك أحاسيس كثيرة، نعرف الخصم، ويجب أن نحضر بشكل مثالي، نريد تقديم السعادة للجماهير في النهاية، وهذا ما نسعى لتحقيقه، هي مباراة مختلفة عن بقية المواجهات، سنواجه بطل إيطاليا، نريد استغلال الفرص ضد نابولي، الفريق القوي للغاية».

وعن الإصابات التي عصفت بالفريق قبل النهائي الكبير، أكمل المدرب الإيطالي :«فيديريكو بيرنارديسكي تعرض لإصابة، وهو خسارة ثقيلة بالنسبة لنا، يقدم لنا التمريرات الحاسمة والأهداف، يزعجني غيابه، سنقيّم العائدين من الإصابات، والذين لم يكونوا جاهزين بدنيًا وذهنيًا وفنيًا، لاختيار التشكيلة المناسبة، فهذه المباراة تتحول أهميتها بشكل كبير، حتى مع التشكيلة الأساسية الذين يبدؤون وينهون المباراة، يجب أن نركز في تحديدهم بشكل عالٍ».

وأكد إيتاليانو أن أنطونيو كونتي، مُدرب نابولي، يُعد من أفضل المدربين في العالم، ولديه قدرات تكتيكية عالية، والكاريزما خاصة، ودائمًا ما يتعلم منه واصفًا إياه بـ«أحد مدربي الصفوة»، قائلًا :«فاز كونتي مع يوفنتوس بثلاث ألقاب دوري، أذكر أحدهما من دون خسارة، قابلته لاعبًا، عندما كان يدرب باري، وكان يلعب بطريقة مختلفة، حظيت بعدد من الفرص للقائه حينما كان في سيينا، هو الأفضل في عالم التدريب، أحب أن أبادله السلام حينما ألتقيه، أنا سعيد برؤية جميع فرقه».

من جهته، كشف لورينزو دي سلفستري، لاعب بولونيا، عن اتحاد اللاعبين والمسؤولية التي يستشعرونها تجاه تتويج الفريق باللقب التاريخي، بمثابة كلمة سر للفوز، قائلًا :«الكأس موجودة هُنا، نحن نحمل الخبرة التي تحصلنا عليها من فوزنا بكأس إيطاليا، ومن هذه الناحية، أنا هادئ وسنحضر بأفضل طريقة ممكنة، ونقدم مباراة كبيرة».

وأعرب دي سلفستري، عن سعادته بالحضور إلى الرياض، مبينًا أن كافة الخدمات المقدمة خلال الإقامة نالت استحسانه هو ورفاقه.

ويواجه بولونيا فريق نابولي الإثنين في نهائي السوبر الإيطالي، عند الـ10:00 مساءً، بتوقيت الرياض، على ملعب «الأول بارك».