الأحد.. كونسيساو يحدد مصير الدوليين

يحدد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأحد، إمكانية اعتماده على الدوليين حامد الشنقيطي وعبد الرحمن العبود وصالح الشهري من عدمه أمام ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ينتظر أن يتركز تدريب الاتحاد، الأحد، على الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة وسط جاهزية جميع اللاعبين الأجانب الموجودين مع الفريق، فيما يغيب الجزائري حسام عوار للإصابة العضلية على أن يواصل برنامجه العلاجي خارج السعودية.

ويفتقد الاتحاد لاعبه المالي محمدو دومبيا الذي يشارك مع منتخب بلاده في بطولة إفريقيا.