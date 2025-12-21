الخليج يفقد الهوساوي أمام الهلال

يفقد فريق الخليج الأول لكرة القدم جهود مراد الهوساوي، لاعب الوسط، أمام الهلال، الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، بداعي الإصابة وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الهوساوي خضع لجلسات علاجية في عيادة النادي من دون أن يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد معاناته من إصابة في عضلة الفخذ لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025 التي اختتمت أخيرًا في قطر.

وتعرض مراد الهوساوي للإصابة في التدريبات التي سبقت مواجهة الإمارات في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب.

وسيكون غياب لاعب الوسط الدولي، البالغ من العمر 24 عامًا، هو الثاني مع فريقه الشرقي في الموسم الجاري بعد مواجهة الحزم في ثامن جولات الدوري التي لم يشارك فيها بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وفي المجمل، ارتدى الهوساوي قميص الخليج في 11 مباراة منها 8 مواجهات بدوري روشن السعودي و3 ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

ويحتل الخليج المركز السادس بـ14 نقطة، متأخرًا بـ9 نقاط عن الهلال، صاحب المركز الثاني، قبل مباراتهما المرتقبة على ملعب المملكة أرينا في الرياض.