كونتي: لا يذكرون إلا المنتصر.. وإيتاليانو جائع

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي الأول لكرة القدم، أنَّ متابعي اللعبة لا يتذكرون سوى الفائز، وذلك قبل مواجهته بولونيا، الإثنين، على ملعب «الأول بارك» في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتجري البطولة في الرياض للمرة الخامسة، والرابعة على التوالي. وتأهّل نابولي وبولونيا إلى المباراة النهائية، إثر فوز الأول على إيه سي ميلان 2ـ0 والثاني على إنتر ميلان بركلات الترجيح، الخميس والجمعة على «الأول بارك».

وخلال مؤتمر صحافي الأحد في الرياض، صرّح كونتي: «أعتقد أننا استعدنا معظم اللاعبين وهم بحالة جيدة». وشدَّد على أهمية الانتصار وتحقيق اللقب، وقال: «وصلنا إلى النهائي، لكن الناس لا تذكر إلا من يفوز، وحينما تتوقف عن ممارسة اللعبة وتصبح مدربًا، ستتذكر فقط المباريات التي انتصرت فيها».

وأظهر مدرب نابولي احترامه لبولونيا ومدربه الإيطالي فينشينزو إيتاليانو، واصفًا الأخيرة بأنه «أحد المدربين العظماء اليوم».

وتابع: «هو من المدربين الجائعين دائمًا للعمل، ولا يمكنني إلا الحديث بإيجابية عنه، يمتلك التصميم، وفي كل مكان ذهب إليه قدَّم أداءً جيدًا».

وتذكّر كونتي آخر مباراةٍ بين الفريقين، وقال إن فريقه خسِرها، 0ـ2، لأن بولونيا قدَّم مستوى أفضل واستحق الفوز.

وعن موسم نابولي حتى الآن، رأى المدرب أنَّ وضعَ الفريق جيدٌ في مختلف المنافسات، واستدرك: «لكن أعتقد أننا في مرحلة بها تعقيدات، وحينما يغيب لاعبون 3 أو 4 أشهر للإصابة، من الطبيعي حدوث انتكاسات، الأمر ليس أبيض وأسود».