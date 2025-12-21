الرائد يحبط العروبة.. والعلا يصعد إلى «الثاني»

صعد فريق العلا الأول لكرة القدم إلى المركز الثاني في ترتيب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى بعد فوزه الكاسح على ضيفه الجندل 5ـ1، الأحد، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة، ضمن منافسات الجولة الـ12.

ويدين العلا بهذا الانتصار إلى اليوناني إيفتيميس كولوريس الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، بينما جاء الهدفان الآخران عن طريق أيمن الخليف وفهد الجميعة، أما هدف الجندل الوحيد فأحرزه المغربي أيوب لخضر من ركلة جزاء.

واستعاد العلا المكنى بـ«النمور العربية» من خلال هذا الفوز توازنه بعد الخسارة أمام أبها 0ـ2 رافعًا رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني مستفيدًا من سقوط العروبة في فخ التعادل السلبي أمام الرائد في مباراة جرت، الأحد، أيضًا.

وتراجع العروبة إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، أما الرائد والجندل فقد ظلا في المركزين السابع والـ11 برصيد 20 و15 نقطة على التوالي.