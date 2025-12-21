الأفضل إفريقيا

آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
الأفضل إفريقيا
2025.12.21 | 08:30 pm
الأكثر قراءة
1
الخليج يفقد الهوساوي أمام الهلال
2
مبابي يعادل رقم رونالدو الأسطوري
3
الهلال يصل الشارقة.. و7 يغيبون
4
النصر.. يستقبل الدوليين ويعتمد البدلاء
5
7 أعوام.. الريال يهيمن أمام إشبيلية
6
برئاسة فهد بن جلوي.. اتحاد الهجن الدولي يعتمد «خارطة 2036»
7
يوفنتوس يصطاد ذئاب روما
8
الأحد.. كونسيساو يحدد مصير الدوليين
Previous
Next
اخترنا لكم
قبل النهائي.. إيتاليانو: الترجيحية تحسم السوبر
يتقدمهم سالم.. دوليو الهلال يغيبون عن الشارقة
غرائب إفريقيا.. هجوم مسلح ومدرب يمارس السحر
الأصفر ينطلق من «دار النصر».. وجيسوس يستعين بالشباب
«فيفا» يوقف 15 ناديا سعوديا
×
الكرة السعودية
2025-12-21 23:15:12
الدرعية يكثف محاولات ضم الحمدان
الكرة السعودية
2025-12-21 17:37:30
الخليج يفقد الهوساوي أمام الهلال
الكرة السعودية
2025-12-21 15:34:22
الهلال يصل الشارقة.. و7 يغيبون
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2025-12-17 20:11:20
المنتخب يستعد
الكرة السعودية
2025-12-17 19:52:14
قبل مواجهة الإمارات.. غياب كنو والهوساوي
قصص رياضية
2025-12-17 16:13:34
في أعوام إخفاقات الأخضر خلال عهد المسحل.. ماذا قدمت منتخبات خليجية وعربية؟
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-20 23:20:29
الشهري يريح الاتفاقيين
الكرة السعودية
2025-12-20 22:28:58
وكالة ميتروفيتش لـ«الرياضية»: الأهلي لم يفاوضنا
الكرة السعودية
2025-12-20 21:15:52
الأحد.. بطل العرب يلتحق بالفتح
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-21 17:31:24
الأحد.. كونسيساو يحدد مصير الدوليين
الكرة السعودية
2025-12-20 00:06:59
«الفنية» تعيد حاجي وفرحة
الكرة السعودية
2025-12-19 14:00:10
الجمعة.. الاتحاد إجازة قبل ناساف
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-21 23:09:31
النصر خيار بروزو الأول
الكرة السعودية
2025-12-21 20:21:12
الاتفاق يطرح تذاكر النصر على 4 دفعات
الكرة السعودية
2025-12-21 15:57:23
النصر.. يستقبل الدوليين ويعتمد البدلاء
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-21 17:19:15
يايسله يريح البريكان.. والأهلي يصل بغداد
الصورة .. قصة
2025-12-21 14:01:52
الأهلي يغادر
الكرة السعودية
2025-12-20 22:28:58
وكالة ميتروفيتش لـ«الرياضية»: الأهلي لم يفاوضنا
Previous
Next
×
منوعات
2025-12-20 23:24:17
بعد تحدي 8 أشهر.. أربعة أبطال يختتمون «WBC Boxing Grand Prix»
منوعات
2025-12-20 19:27:07
الإثنين.. طرح تذاكر «ليلة الحب صوت مصر»
منوعات
2025-12-20 16:14:07
نجوى بعد حفل الرياض: لم تتغير نظرتي
Previous
Next
×
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
ESports
2025-12-11 17:26:18
الأخضر الإلكتروني يبلغ ربع نهائي العالم
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث