الاتفاق يطرح تذاكر النصر على 4 دفعات

قررت إدارة نادي الاتفاق طرح تذاكر مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام ضيفه النصر، السبت، على ملعب «إيجو» في الدمام، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي على أربع دفعات حسبما كشف عنه لـ«الرياضية» في النادي الشرقي.

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير الاتفاقية للحصول على التذاكر، إضافة إلى الحد من السوق السوداء وضمان بيع التذاكر عبر القنوات الرسمية وعلى فترات زمنية مدروسة، مضيفًا أن التدرج في طرح التذاكر يأتي حرصًا على المشجع الاتفاقي الذي لم يتمكن من الشراء في الدفعة الأولى، ليحصل على فرصة جديدة في الدفعات التالية.

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة الاتفاق طرح دفعتين حتى الآن من تذاكر مباراة النصر المقررة 30 ديسمبر الجاري، وشملت الدفعة الأولى «بلوكين»، فيما ضمت الدفعة الثانية ثمانية بلوكات، على أن يتبقى 20 بلوكًا سيتم طرحها لاحقًا ضمن الدفعتين الأخيرتين المقدرة بنحو 4 آلاف تذكرة.

وطرحت التذاكر على ثماني فئات بأسعار تتراوح من 10 ريالات إلى 600 ريال..