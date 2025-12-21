قبل الريان.. الشباب يستعيد حمد الله

تلقى فريق الشباب الأول لكرة القدم دفعة مهمة قبل مواجهة الريان القطري، الثلاثاء، في رابع جولات دور مجموعات دوري أبطال الخليج بعد مشاركة مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله في التدريبات، الأحد.

وتأتي عودة المهاجم المغربي إلى تحضيرات الشباب بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب التي أسهم خلالها في تتويج «أسود الأطلس» باللقب، عقب تسجيله هدفين في الفوز على الأردن 3ـ1 خلال المباراة النهائية التي جرت على ملعب لوسيل في قطر، الخميس الماضي.

كما استعاد «الليوث» أيضًا جهود الرباعي ماجد عبد الله، فيصل الصبياني، عبد الله معتوق، ومبارك الراجح بعد مشاركتهم مع المنتخب السعودي الأولمبي، المتوَّج أخيرًا بلقب كأس الخليج تحت 23 عامًا إثر فوزه على العراق بثنائية نظيفة في النهائي على ملعب 974 في الدوحة، العاصمة القطرية.

وسبقت الحصة التدريبية، احتفالية خاصة بحمد الله ورباعي المنتخب الأولمبي، حسبما أفاد النادي العاصمي في حسابه الرسمي على منصة «إكس».

وعمد الإسباني إيمانويل ألجواسيل، مدرب الفريق الشبابي، إلى تكثيف الحصة التدريبية على ملعب النادي، الأحد، إذ بدأها بالنواحي اللياقية، وبعدها أجرى اللاعبون تدريبات تكتيكية متنوعة.

ويتذيل الشباب ترتيب المجموعة الثانية في البطولة الخليجية برصيد نقطتين، فيما يأتي الريان في الصدارة بـ5 نقاط قبل مباراتهما المرتقبة على ملعب «إس إتش جي أرينا» في افتتاح منافسات الدور الثاني من مرحلة المجموعات.