الباز لـ«الرياضية»: نعيش نهضة ثقافية كبيرة

أكد خالد الباز، الرئيس التنفيدي لجمعية المسرح والفنون الأدائية، أن السعودية تعيش نهضة ثقافية كبيرة، مبينًا أن المسرح يشهد مرحلة تحول نوعي امتدادًا للاستراتيجية الوطنية لوزارة الثقافة، بما يسهم في إحداث نقلة واسعة على مستوى الإنتاج والمحتوى والكوادر.

وأوضح الباز في حديثه إلى «الرياضية» أن الحراك الكبير، الذي يشهده مهرجان الرياض للمسرح 2025، يعكس تنوعًا كمًّا وكيفًا من حيث الفرق المشاركة والمواهب الصاعدة من مختلف مناطق السعودية، ما يثري المشهد المسرحي، ويعزز التنافس الإبداعي.

ويأتي تنظيم مهرجان الرياض للمسرح في نسخته الثالثة امتدادًا لجهود هيئة المسرح والفنون الأدائية في تعزيز الحراك المسرحي، ودعم الإنتاج المحلي للمسرح السعودي، إلى جانب إيجاد ظاهرة مسرحية تسهم في ترسيخ حضور المسرحيين السعوديين، واكتشاف المواهب وصقلها، استنادًا إلى النجاحات التي حققتها الدورتان السابقتان، وبما ينسجم مع مساعي وزارة الثقافة لدعم وتطوير القطاع المسرحي، وتعزيز حضوره محليًا وعربيًا.

ويُسلّط المهرجان الضوء على المنافسة بين الفرق المحلية عبر مراحل تبدأ بالفرز والمشاهدة، واستقبال مشاركات الفرق المسرحية، ثم ترشيح 20 فكرة محلية لتنفيذ عروضها في عدد من مدن السعودية، قبل تأهيل 10 عروض للمنافسة على جوائز المهرجان.

وتنظم العروض النهائية في مدينة الرياض على مدى ثمانية أيام خلال شهر ديسمبر، إضافة إلى برنامج مصاحب يتضمن ورشًا تدريبية وأنشطة ثقافية تسهم في تطوير المهارات المسرحية، وتعزيز الحراك الفني، واستقطاب المهتمين بالمسرح من مختلف الشرائح، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنامي الاهتمام بالمسرح السعودي.