أتلتيكو يعيد جيرونا إلى دوامة الهزائم

أنهى فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم عام 2025 بفوز رابع على التوالي بمختلف المسابقات، بعد تغلبه على مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة، الأحد، في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وصعد فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى المركز الثالث مؤقتًا بـ 37 نقطة، بفارق خمس نقاط عن جاره وغريمه ريال مدريد الثاني، وست عن برشلونة المتصدر الذي يلعب مع فياريال لاحقًا.

ولم ينتظر القائد كوكي سوى 13 دقيقة لافتتاح التسجيل بتسديدة من خارج المنطقة، قبل أن يضيف البديل الإنجليزي كونور جالاجر الذي دخل بدلًا من الأرجنتيني نيكولاس جونساليس بسبب الإصابة، هدفًا ثانيًا من على خط المنطقة «38».

وأنهى البديل الفرنسي أنطوان جريزمان الأمور بهدف ثالث من تسديدة قريبة بعد تمريرة من الإيطالي جياكومو راسبادوري «90+2».

وشارك المدافع ماركوس يورنتي في صفوف أتلتيكو للمرة الأولى بعد غياب لسبع مباريات بسبب الإصابة، لكنه استبدله لاحقًا بجريزمان «78».

وهذا الفوز الرابع على التوالي لفريق العاصمة أمام جيرونا، منذ خسارته الوحيدة في سجل مواجهاتهما في يناير 2024.

في المقابل، عاد جيرونا سريعًا إلى دوامة الهزائم بعدما خرج منها بانتصار على ريال سوسيداد في الجولة الماضية. وتكبّد الفريق خسارته الثامنة وتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ18 المهدد بالهبوط..