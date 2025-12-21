كأس فرنسا.. مارسيليا وموناكو إلى دور الـ 32

تأهل فريق مارسيليا الأول لكرة القدم إلى دور الـ 32 من مسابقة كأس فرنسا بفوزه الساحق على بور أون بريس بيروناس «الدرجة الثالثة» بسداسية نظيفة، فيما تغلب موناكو على أوكسير 2ـ1 في منافسات دور الـ64.

في المباراة الأولى، لم يجد مرسيليا صعوبة كبيرة لتجاوز منافسه، فتناوب ستة لاعبين على تسجيل أهدافه، التي جاء خمسة منها في الشوط الثاني عن طريق الأرجنتيني لياندرو باليردي عند الدقيقة 8، والإنجليزي مايسون جرينوود 59، والدنماركي بيار ـ إميل هويبيرج 64، والبرازيلي إيجور بايشاو 66، والمغربي بلال ندير 77، وتاج الدين ماضي 87.

وفي المباراة الثانية، انتظر موناكو حتى الدقيقة 74 لخطف هدف الفوز أمام أوكسير بفضل الدنماركي ميكا بيريث، الذي كان قد سجّل الهدف الأول في المباراة 8.

أما من جانب أوكسير، فسجّل له هدفه اليتيم السنغالي أساني ديوسيه «29 من ركلة جزاء».

وتأهل أيضًا كل من ستراسبورج بفوزه على دانكيرك من الدرجة الثانية 2ـ1، ونيس بتغلبه على سانت أتيان من الثانية بالنتيجة ذاتها، ونانت بتخطيه كونكارنو من الثالثة 5ـ3.