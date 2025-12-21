الاتحاد الدولي للسيارات يكرّم الثنيان

كرّم الاتحاد الدولي للسيارات ماجد الثنيان، سائق الراليات السعودي، الذي توج أخيرًا ببطولة العالم للرياضات الصحراوية لفئة «الاستوك» باها 2025، في تجمع دولي حضرة نخبة من المتخصصين والرياضيين العالميين في طشقند العاصمة الأوزبكية.

وحقق الثنيان، العام الماضي، بطولة حائل تايوتا وبطولة القصيم باها ليتوجها ببطولة الشرق الأوسط في دبي لفئة الإنتاج التجاري 2024.

وتوج سائق الراليات السعودي ببطولة العالم للراليات الصحراوية باها 2025 من بين 600 متسابق دولي، قطع فيها مسافة أكثر من خمسة آلاف و400 كيلو متر، متحديًا كافة التضاريس الجغرافية المختلفة.

وحضر حفل التكريم الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الذي أشاد بهذا الإنجاز الوطني الرياضي المشرف للبطل السعودي العالمي ماجد الثنيان، متمنيًا له التوفيق، ولكل زملائه باستمرار تحقيق الإنجازات الرياضية الوطنية لبلادنا الغالية.

ويضم الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» أكثر من 240 ناديًا في 146 دولة، تمثل نحو 80 مليون عضو من جميع أنحاء العالم.