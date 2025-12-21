برشلونة يبقي على فارق الـ 4 نقاط

انتزع فريق برشلونة الأول لكرة القدم ثلاث نقاط ثمينة بالفوز خارج أرضه على فياريال 2ـ0، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني، الأحد.

تقدم برشلونة بهدف رافينيا عند الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وأضاف لامين يامال الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 63 من المباراة التي جرت على ملعب «لا سيراميكا».

واستفاد العملاق الكاتالوني من النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد ريناتو فيجا.

وكان من المفترض أن تلعب هذه المباراة في مدينة ميامي الأمريكية قبل تراجع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن قرارها وسط ضغوط جماهيرية وإعلامية.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة ليؤمن وجوده في الصدارة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، ثاني الترتيب، الذي فاز على إشبيلية 2ـ0، السبت.

أما فياريال تجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الرابع، بعد خسارته الثالثة الموسم الجاري.