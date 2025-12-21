بعد 4 أشهر من الإقالة.. الشباب يعيد بنجدية

عاد المغربي طارق بنجدية إلى العمل ضمن الجهاز الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم بعد نحو أربعة أشهر من رحيله حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن طارق بنجدية عاد إلى العمل مترجمًا وهو المنصب ذاته الذي شغله قبل الاستغناء عن خدماته من قبل الإدارة السابقة في يوليو الماضي بعد فترة امتدت أكثر من عشرة أعوام داخل أسوار نادي الشباب.

وانضم المترجم المغربي فور رحيله عن الشباب إلى نادي الأخدود، وكان ضمن الجهاز الفني للبرتغالي باولو سيرجيو، مدرب الفريق، إذ عمل مساعد مدرب على نحو ما كشف عنه النادي الجنوبي في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» قبل انطلاق الموسم الجاري، وضمت أسماء الطاقم الفني للفريق بقيادة البرتغالي سيرجيو.

ويأتي التحاق المترجم المغربي بالجهاز الفني للفريق الشبابي ضمن عدد من القرارات التي اتخذتها إدارة الشباب برئاسة عبد العزيز المالك منذ تكليفها بالمهمة من قبل وزارة الرياضة مطلع ديسمبر الجاري، وتضمنت تعيين محمد الشهري متحدثًا رسميًا للنادي، وتوقيع مخالصة نهائية مع الدكتور محمد الناصر، المدير التنفيذي للنادي، وتعيين عبد الله الفارس مشرفًا عامًا ومديرًا لإدارة الإعلام والاتصال بدلًا من تركي الغامدي، وتكليف سند شراحيلي بمهمات إدارة الفريق الأول بصفة مؤقتة بدلًا عن ماجد المرزوقي.

وكلف عبد العزيز المالك برئاسة نادي الشباب لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، بعد أن أنهت وزارة الرياضة تكليف المجلس المؤقت الذي كان يترأسه خليف الهويشان، وضم مجلس إدارته نواف البسام نائبًا للرئيس، وعضوية طلال الرميان، وسعود بن منصور المالك، وبدر الخميس.