عرس إفريقيا ينطلق

انطلقت كأس أمم إفريقيا 2025 بحفل افتتاح تضمن فقرات استعراضية تعبر عن الثقافة المغربية والإفريقية على ملعب مولاي عبد الله في الرباط العاصمة المغربية، الأحد. (الوكالات)