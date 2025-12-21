الرئيسية / الصورة .. قصة

عرس إفريقيا ينطلق

2025.12.21 | 10:00 pm
انطلقت كأس أمم إفريقيا 2025 بحفل افتتاح تضمن فقرات استعراضية تعبر عن الثقافة المغربية والإفريقية على ملعب مولاي عبد الله في الرباط العاصمة المغربية، الأحد. (الوكالات)
