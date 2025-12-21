«ضوء المنتدى السعودي» مبادرة إعلامية في الأحساء

أطلق المنتدى السعودي للإعلام، الأحد، النسخة الأولى من مبادرة «ضوء المنتدى السعودي للإعلام» بعنوان «الأحساء واليونسكو.. كيف يوثق الإعلام ذاكرة المكان وأصالته؟» بحضور محمد الحارثي، رئيس المنتدى السعودي للإعلام، والمهندس عمر الملحم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بهيئة تطوير الأحساء، وأكثر من 100 من الإعلاميين والمختصين في مجال الإعلام، خلال لقاء عُقد في قصر إبراهيم الأثري، بالشراكة مع جامعة الملك فيصل وهيئة تطوير الأحساء.

وأكد الحارثي أن المبادرة تعد امتدادًا لنهج ومسار المنتدى في تعزيز ودعم الحراك الثقافي والإعلامي، وتوسيع فضاءات الحوار لتتجاوز الأطر التقليدية، وتصل إلى المجتمع ذاته، حيث تُطرح الأسئلة الأهم، وتتشكّل الرؤى، وتولد الأفكار القادرة على صناعة الأثر.

وأوضح الحارثي أن المبادرة جاءت لتعزيز حضور المنتدى جسر تواصل حي بين الإعلام والمجتمع، وفتح نوافذ المنتدى على مختلف مناطق السعودية، إيمانًا بأن الإعلام لا يولد في مركز واحد، ولا يُختصر في منصة بعينها، بل يتشكّل من تنوّع التجارب، واختلاف البيئات، وتعدّد الأصوات، في مشهد يعكس ثراء الإعلام السعودي واتساع أفقه، عبر لقاءات إعلامية تشاركية تُعقد بالشراكة مع الجامعات السعودية.

ولفت إلى الفئات، التي تستهدفها المبادرة، حيث تمثّل القلب النابض للمشهد الإعلامي، من المهتمين بالشأن الإعلامي، وطلبة كليات وأقسام الإعلام، والعاملين في مختلف تخصصاته، مرورًا بالجهات الحكومية ذات العلاقة، وصولًا إلى المؤسسات الإعلامية المحلية، حيث يُنظر إليهم جميعًا بوصفهم شركاء حقيقيين في صناعة المحتوى، وصياغة الخطاب، وبناء وعي إعلامي أكثر حضورًا وتأثيرًا.

وأشار رئيس المنتدى السعودي للإعلام إلى أن الحراك التنموي الهائل هو نتاج لرؤية 2030 التي انعكست على كل القطاعات المختلفة في ظل القيادة الرشيدة، حفظها الله، مؤكدًا دور الإعلام في عكس هذا الحراك على مختلف المنصات، بدعم ومتابعة من سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام.

وشهد اللقاء مشاركة عادل الذكر الله، رئيس مجلس إدارة جمعية محتوى للإعلام الرقمي، والمصور الفوتوغرافي عبد الله الشيخ، فيما أدارت اللقاء بينة الملحم، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الملك فيصل، ضمن برنامج يبرز العلاقة بين الإعلام والهوية الثقافية للمواقع ذات القيمة التاريخية.

يُذكر أن المنتدى السعودي للإعلام يُعد منصة إعلامية رائدة تستقطب سنويًا صناع الإعلام وصناع القرار، من خلال استكشاف التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية على المستويين المحلي والإقليمي، ويستضيف المنتدى في نسخته القادمة نخبة من الشخصيات البارزة والقيادات في المجال الإعلامي لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع، تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل» بأكثر من 100 جلسة حوارية، ومشاركة ما يزيد على 300 متحدث، ما يجعل المنتدى حدثًا محوريًا ضمن عام التحوّل الإعلامي.