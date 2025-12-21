بثنائية رودجرز.. أستون فيلا يطارد أرسنال والسيتي

حافظ فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم على حظوظه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن قاده مورجان رودجرز بإحرازه ثنائية للفوز على ضيفه مانشستر يونايتد 2ـ1 ضمن المرحلة السابعة عشرة، الأحد.

وسجل رودجرز ثنائية أستون فيلا عند الدقيقتين 45 و57، بعدما كان البرازيلي ماتيوس كونيا عادل لـ«الشياطين الحمر» قبل نهاية الشوط الأول 45+3.

ورفع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري رصيده إلى 36 نقطة، وبات يتخلّف بفارق ثلاث نقاط فقط عن أرسنال المتصدر ونقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الثاني، حيث أضاف زخمًا كبيرًا لسعيه لتحقيق لقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ العام 1981، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 26 نقطة في المركز السابع.

ورفع فيلا رصيده إلى 11 انتصارًا متتاليًا في مختلف المسابقات وهي أطول سلسلة له منذ 1914.