نجوم سوبر إيطاليا في «الحبيب»

زار فريقا نابولي وبولونيا، طرفا مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، مستشفى سليمان الحبيب للأطفال، الأحد، في الرياض.

وشارك ممثلون عن رابطة الدوري الإيطالي «ليجا سيري أ» في الزيارة، التي استهدفت كما أفاد أعلن نابولي «إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال وحمل رسالة تضامن ومحبة لهم».

وكان الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، حاضِرًا، وصافح عددًا من الأطفال والتُقِطَت صورٌ للذكرى معه. ومن بولونيا، حضر المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي وآخرون.

ويُلعَب السوبر الإيطالي في السعودية للمرة السادسة، وفي الرياض للمرة الخامسة، والرابعة على التوالي.

وصعد نابولي إلى النهائي إثر فوزه 2ـ0 على إيه سي ميلان، الخميس، ضمن نصف النهائي. وفي اليوم التالي، لحِق به بولونيا، الذي تجاوز إنتر ميلان بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1 في الوقت الأصلي.