النصر خيار بروزو الأول

وضع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، خيار البقاء مع الأصفر خلال الموسم المقبل في قمة أولوياته، طبقًا لما كشف عنه لـ«الرياضية» مصدر مقرب من اللاعب.

وأوضح المصدر أنَّ بروزوفيتش لا ينوي التسرّع في حسم مستقبله، حتى في حال وصول عروض من أوروبا، إذ سيمنح النصر الأفضلية أولًا، قبل دراسة باقي الخيارات المتاحة.

وبيَّن المصدر أنَّ لاعب الوسط الدولي السابق يشعر بقيمته الكبيرة داخل الفريق، ويؤمن بدوره المحوري في مشروع النصر الفني، سواء على صعيد مستقبل النادي أو ضمن رؤية المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الأمر الذي يجعله يتوقّع أن يُقدِّم له النادي عرضًا لتجديد عقده. وينتهي عقد بروزوفيتش مع النصر بنهاية الموسم الجاري، دون أن تفتح إدارة النادي حتى الآن ملف التجديد، ما يمنحه أحقية التفاوض مع أي نادٍ آخر ابتداءً من يناير المقبل عند دخوله الفترة الحرة.

وشارك بروزوفيتش مع النصر خلال الموسم الجاري في 15 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة تمريرتين حاسمتين.

يذكر أن لاعب الوسط انضم إلى صفوف النصر صيف عام 2023 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.