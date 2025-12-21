الدرعية يكثف محاولات ضم الحمدان

كثف نادي الدرعية محاولاته من أجل التعاقد مع عبد الله الحمدان، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالتزامن مع تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الأزرق، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأشارت «الرياضية» 21 نوفمبر الماضي إلى أن الدرعية يرغب في تعزيز صفوفه بالحمدان، لكن العرض لا يتوافق مع رغبة اللاعب الذي يريد البقاء في فريق كبير بدوري روشن السعودي للاحتفاظ بمقعده الدولي في المنتخب حتى مونديال 2026.

وبعد تعثر مفاوضات التجديد بين الهلال واللاعب، بسبب الخلافات المالية بين الطرفين، تحرك الدرعية، الناشط في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، بشكل أكبر من أجل التعاقد معه. وبحسب المصادر ذاتها، ينتهي عقد الحمدان مع الهلال في يناير المقبل، ما يمنح النادي الذي يريد التوقيع معه إمكانية تسجيله ضمن القائمة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويدخل في سباق التعاقد مع الحمدان النصر، في ظل ترحيب من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بضمه إلى صفوف «الأصفر»، حسبما نشرت «الرياضية» 21 نوفمبر الماضي. يُذكر أنَّ الحمدان انتقل إلى الهلال قادمًا من الشباب بعقد يمتد لخمسة مواسم بعد تجربة احترافية قصيرة في إسبانيا، ويتقاضى حاليًّا راتبًا شهريًّا يبلغ 150 ألف ريال، إضافة إلى مقدم سنوي يصل إلى ثلاثة ملايين و450 ألف ريال، وفق مصدر خاص.