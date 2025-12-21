جدة يهز صدارة أبها.. والدرعية يضيّق الخناق

أهدر فريق أبها الأول لكرة القدم نقطتين في مسعاه نحو إحكام قبضته على صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعد سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه جدة بنتيجة 1-1، الأحد ضمن منافسات الجولة الـ12.

وافتتح أبها النتيجة بهدف مبكر سجله الهولندي سيلا سو بعد مرور خمس دقائق من المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع، لكن جدة نجح في تعديل النتيجة عبر عبد الله محبوب عند الدقيقة 28.

وحرم التعادل الفريق الجنوبي من فرصة توسيع الفارق مع ملاحقيه، إذ اكتفى بنقطة وحيدة رفع بها رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن العلا وثلاث نقاط عن الدرعية في المركزين الثاني والثالث تواليًا.

في المقابل، واصل جدة مسلسل التعادلات للمباراة الخامسة تواليًا، لكنه ظل في المركز التاسع بـ17 نقطة.

وعلى ملعب نادي الرياض، صعد الدرعية إلى المركز الثالث بعد فوزه على الزلفي 2-1.

ووضع السنغالي كلايتن جياندي فريقه الدرعية في المقدمة بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 33، ورد الزلفي بهدف التعادل عن طريق البرازيلي دييجو ميراندا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الأول.

وحقق الدرعية الأهم في الشوط الثاني بعدما سجل مهاجمه الفرنسي جايتان لابورد هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 63 مانحًا فريقه ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى 24 نقطة، ليصعد مركزين في الترتيب العام، ويصبح ثالثًا بعد أن كان خامسًا قبل انطلاق الجولة.

وعلى الجانب الآخر، ضاعفت الخسارة من معاناة الزلفي الذي تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ14.