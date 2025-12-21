ممتاز الطائرة.. الأهلي يحلق بنقاط الهلال

ابتعد فريق الأهلي الأول للكرة الطائرة بصدارة الدوري السعودي الممتاز بفوزه على الهلال في ختام مباريات الجولة الخامسة، بثلاثة أشواط مقابل شوط، الأحد.

ودخل الفريقان صالة وزارة الرياضة في الرياض إلى مواجهة قمة تحمل حسابات الصدارة، إذ طموح اعتلاء المركز الأول ومواصلة المنافسة في الجولات المقبلة، ليتمكن الفريق الجداوي من الفوز بالشوطين الأول والثاني بنتيجة «25-23» وكسب الهلال الشوط الثالث 25-18 الشوط ثم حسم الشوط الرابع 25-22.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول بينما بقى الهلال عند 11 نقطة في المركز الثاني رغم الخسارة.

و في بقية مباريات الجولة تمكّن العلا من تحقيق فوز ثمين خارج أرضه على الفتح بنتيجة 3–1، في اللقاء ، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويتقدم إلى المركز الرابع، فيما بقي الفتح في المركز السادس برصيد 4 نقاط.

وفي القطيف، حسم الاتحاد مواجهته أمام الخويلدية بنتيجة 3–2، في المباراة التي جرت على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز، ليضيف الاتحاد نقطتين إلى رصيده ويصل إلى 10 نقاط في المركز الثالث، فيما كسب الخويلدية نقطة واحدة تُعد الأولى له الموسم الجاري، ليبقى في المركز السابع.

وشهدت الجولة تأجيل مواجهة النصر والابتسام، التي كان من المقررة السبت الماضي، على صالة نادي النصر بالرياض، وذلك بسبب الأحوال الجوية.