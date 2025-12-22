فوز افتتاحي مغربي يكرس تقاليد أمم إفريقيا

حافظ منتخب المغرب الأول لكرة القدم على عادات مستضيف كأس أمم أفريقيا، مُستهلًّا مشواره في نسخة 2025، التي انطلقت في الرباط مساء الأحد، بالفوز 2ـ0 على جزر القمر، ضمن باكورة جولات المجموعة الأولى.

وأحرز الجناح إبراهيم دياز أول أهداف البطولة في الدقيقة 55، وأضاف المهاجم أيوب الكعبي هدف تأكيد الانتصار في الدقيقة 74، أمام 60 ألفًا و180 متفرجًا في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية.

وتضم المجموعة ذاتها منتخبي زامبيا ومالي، اللذين يتواجهان عصر الإثنين على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتضم النسخة الـ 35 من كأس أمم إفريقيا 24 منتخبًا موزّعة بالتساوي على ست مجموعات، وتحتضن ستُ مدن المباريات على تسعة ملاعب، بينها أربعةٌ في العاصمة.

ورفع المغرب، بالمباراة الافتتاحية، عدد انتصارات المضيف في لقائه الأول ضمن البطولة إلى 21، مقابل خمس هزائم، آخرها لبوركينا فاسو في 1998، وتسعة تعادلات، آخرها للجابون في 2017.

وللنسخة الرابعة على التوالي، يفوز المضيف في انطلاقه مشواره، بعدما انتصر منتخب مصر على زيمبابوي في 2019، والكاميرون على بوركينا فاسو في 2021، وكوت ديفوار قبل نحو عامين على غينيا بيساو.