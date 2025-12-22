تيين يتوج بلقب «الجيل الصاعد»

توّج الأمريكي ليرنر تيين بلقب البطولة الختامية لجولة «الجيل الصاعد» التابعة لاتحاد لاعبي التنس المحترفين، عقب فوزه على البلجيكي ألكسندر بلوكس 4-3 و4-2 و4-1، الأحد.

وهي البطولة الاستعراضية التي تنظم في نهاية العام بين اللاعبين الثمانية الأعلى تصنيفًا في الجولة التي تخص اللاعبين تحت 20 عامًا.

وتمالك تيين، الذي فاز بأول ألقابه ‌في الجولة ‌في بطولة موزيل المفتوحة الشهر الماضي، أعصابه ‌وارتكب ⁠12 ​خطأ ‌سهلًا فقط بينما ارتكب بلوكس 23 خطأ سهلًا، ليفوز الأمريكي بالمباراة في أقل من ساعة واحدة.

وقال تيان، الذي خسر نهائي العام الماضي أمام جواو فونسيكا: «أنا سعيد حقًا. كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة».

وأضاف: «لا أعتقد أن بلوكس أضاع أي إرسال في أول مجموعة ونصف. كان يلعب بشكل رائع في هذه ⁠الظروف طوال الأسبوع».

ودفع تيان، المصنف 28 عالميًا، بلوكس إلى الخلف بضربة ساقطة متقنة قبل أن يفوز بالنقطة بضربة مباشرة قوية.

وعلى الرغم من أن بلوكس، المصنف 116 عالميًا، أنقذ نقطة كسر إرساله ودفع المجموعة الأولى ​نحو شوط فاصل، إلا أن تيين المصنف الأول تفوق على زميله البالغ 20 عامًا.

وتوّج بدر بن عبدالرحمن القاضي نائب وزير الرياضة ، الأمريكي تيين، بلقب البطولة التي استضافتها السعودية للمرة الثالثة في محافظة جدة، خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجاري، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفي التنس، وبإشراف وزارة الرياضة، ورعاية صندوق الاستثمارات العامة.