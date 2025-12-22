بونو.. يحمي عرين «الأسود»

حافظ المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، على نظافة شباكه، مع منتخب بلاده، في المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا 2025، التي جرت مساء الأحد على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط وكسِبها مستضيف البطولة 2ـ0 أمام منتخب جزر القمر، في حضور أكثر من 60 ألف متفرج.. وقبل انطلاق المباراة، صافح بونو وباقي لاعبي المنتخب، الملقب بـ «أسود أطلس»، الأمير مولاي الحسن، ولي عهد المغرب، الذي تابع الحفل الافتتاحي والمباراة الأولى من منصة الملعب. (رويترز)