في افتتاحية إفريقيا.. مشاركة رباعي دوري روشن

خاض أربعة لاعبين من دوري روشن السعودي المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا، التي كسبها المغرب، المنتخب المضيف، 2-0 أمام جزر القمر، مساء الأحد في العاصمة الرباط، ضمن المجموعة الأولى.

وبدأ ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال، المواجهة، ودخل مواطنه جواد الياميق، مدافع النجمة، إلى الملعب عبر تبديل اضطراري مبكر خلال الشوط الأول، بعد إصابة المدافع رومان سايس واستبعاده في الدقيقة 19.

في الطرف المقابل، حضر زايدو يوسف، لاعب وسط الفتح، أساسيًا مع منتخب جزر القمر، وشارك مواطنه ميزياني ماوليدا، مهاجم الخلود، في الشوط الثاني.

وخرج يوسف مستبدلًا في الدقيقة 79، ودخل ماوليدا عبر تبديل آخر في الدقيقة 83.

ويشارك 24 منتخبًا في كأس أمم إفريقيا، ويصل عدد لاعبي دوري روشن في البطولة إلى 14.