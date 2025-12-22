الهلال يواجه الشارقة في غياب الدوليين

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضيفًا على الشارقة الإماراتي عند الـ 07:00 مساء الإثنين على ملعب الأخير، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وضمن الأزرق العاصمي، التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بعد أن حقق العلامة الكاملة في الجولات الخمس الماضية، إذ يسعى إلى التمسك بالصدارة حتى نهاية الدور الأول من مجموعة «الغرب»، فيما يهدف الأبيض الإماراتي إلى تعزيز مركزه لضمان التأهل وسط منافسه مع بقية الفرق للهدف ذاته.

ويغيب عن الهلال 7 عناصر دولية هم المغربي ياسين بونو والسنغالي كاليدو كوليبالي المشاركان مع منتخبي بلديهما في بطولة كأس أمم إفريقيا، إضافة سالم الدوسري ومحمد كنو، وحسان تمبكتي وناصر الدوسري وعبد الله الحمدان، الذين فرغوا من مهمتهم الدولية مع الأخضر ومنحهم الإيطالي سيموني إنزاجي راحة، الأحد.

وعلى الطرف الآخر، ستكون هذه المواجهة الأولى للبرتغالي جوزيه مورايش، الذي أعلن الشارقة التعاقد معه، بعد أن فسخ الأخير عقده مع الوحدة، ليقود الدفة الفنية للفريق بدءًا من مباراة الهلال.

وسبق لمورايش، أن درب الهلال عام 2021، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام المتصدر الذي حسم تأهله وحقق الفوز في جميع مبارياته ولم يذق طعم الخسارة بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم، إذ تعود خسارته الأخيرة أمام فلومينينسي البرازيلي في مونديال الأندية، في يوليو الماضي.

وكان الهلال تغلب في الجولة الافتتاحية على الدحيل 2ـ1 في الرياض، ثم فاز على ناساف 3ـ2 في قرشي، وكسب السد 3ـ1 في الرياض، وفاز على الغرافة 2ـ1 في الريان، وهزم الشرطة 4ـ0 في الرياض، في المقابل، حقق الشارقة الفوز على الغرافة 4ـ3 في الشارقة، ثم تعادل مع السد 1ـ1 في الدوحة، وخسر أمام تراكتور 0ـ5 في الشارقة، وأمام الاتحاد 0ـ3 في جدة، وفاز على الأهلي 1ـ0 في جدة.

ويحتل الهلال صدارة مجموعة «الغرب» بـ15 نقطة، مقابل 7 نقاط للشارقة الذي يقف في المرتبة السابعة.