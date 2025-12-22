الأهلي يتحدى الشرطة بـ4 انتصارات

يواجه فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره الشرطة العراقي، الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة في بغداد.

ويملك الفريق الجداوي تفوقًا واضحًا في سجل اللقاءات المباشرة بين الطرفين، إذ التقيا خمس مرات سابقًا، فاز الأهلي في أربع مناسبات وخسر واحدة فقط دون تسجيل أي تعادل، وسجَّل لاعبوه 12 هدفًا مقابل أربعة أهداف استقبلتها شباكه.

وبدأت المواجهات بين الفريقين في دوري أبطال آسيا عام 2020 خلال مرحلة المجموعات، حيث انتصر الأهلي ذهابًا بهدف نظيف، بينما ردَّ الشرطة في لقاء الإياب بنتيجة 2ـ1.

وتفوَّق الأهلي في نسخة 2021 بمرحلة المجموعات، إذ حقق فوزين بنتيجتي 3ـ0 و2ـ1، وجاء اللقاء الأخير في الموسم الماضي، حيث سحق الأهلي منافسه 5ـ1.

في ترتيب المجموعة الحالية، يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد عشر نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة وحيدة، بينما يقبع الشرطة في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة حصدها من تعادل يتيم مقابل أربع خسائر دون أي فوز.

وكان الأهلي حافظ على سلسلة طويلة امتدت لـ 22 مباراة آسيوية دون هزيمة قبل أن يتعثر أمام الشارقة أخيرًا، ويغيب عن صفوفه في هذا اللقاء الثلاثي إدوارد ميندي وفرانك كيسييه ورياض محرز، لانضمامهم إلى منتخبات بلادهم في كأس أمم إفريقيا، فيما فضَّل الألماني ماتياس يايسله، مدرب القطب الجداوي، إراحة مهاجمه الدولي فراس البريكان.

بالنسبة للشرطة، فإن حظوظه في التأهل إلى المرحلة التالية أصبحت شبه معدومة بعد عدم تحقيق أي انتصار حتى الآن، لكنه يدخل المباراة على أرضه وبين جماهيره، وسيحاول استغلال هذين العاملين لتقديم عرض قوي، وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز معنوياته قبل العودة إلى المنافسات المحلية.