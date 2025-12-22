نابولي وبولونيا.. نهائي إيطالي جديد في الرياض

يحتضن ملعب «الأول بارك» في الرياض، الإثنين، نهائيًا جديدًا على التاريخ الإيطالية، يجمع فريق نابولي الأول لكرة القدم ونظيره بولونيا، اللذين يتنافسان على لقب كأس السوبر، بعدما أقصيا قطبي مدينة ميلانو إيه سي ميلان والإنتر خلال نصف النهائي.

وللمرة السادسة، يُلعَب السوبر الإيطالي في السعودية، التي بدأت استضافة منافسات البطولة خلال موسم 2018ـ2019.

والخميس والجمعة الماضيان، هزم نابولي إيه سي ميلان 2ـ0 وتجاوز بولونيا إنتر ميلان بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1 في الوقت الأصلي.

ولم يسبق للفريقين المتأهلين أن تواجَها في مباراة نهائية لأي مسابقة. ومن جهته، يخوض بولونيا غمار كأس السوبر المحلي للمرة الأولى في تاريخه، فيما يخوضها نابولي للمرة السادسة ويبحث عن تتويج ثالث فيها بعد رفع الكأس في 1990 و2014 وخسِرها في 2012 و2020 و2023.

وتواجَه الفريقان 16 مرةً ضمن كأس إيطاليا، لكن بعيدًا عن مباراتها النهائية، ولم تجمعهما أي مسابقات خروج مغلوب أخرى.

ولُعِب السوبر الإيطالي، الذي انطلق عام 1989، أربع مراتٍ في الرياض قبل النسخة الجارية ومرةً في جدة. وجمع نهائي نسخة 2023، على «الأول بارك»، بين نابولي وإنتر ميلان، وفاز الأخير 1ـ0.