الأخضر يحافظ على تصنيف «فيفا»

حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على مركزه الـ60 في التصنيف العالمي الصادر ،الإثنين، من الاتحاد الدولي «فيفا» عن شهر ديسمبر الجاري .

وبقي الأخضر في المركز الـ60 الذي يوجد فيه منذ نوفمبر الماضي بعد تراجعه من المرتبة 58 في تصنيف أكتوبر.

وتمسك الأخضر بمركزه بعدما شارك في بطولة كأس العرب وخسر في مباراتين، فيما نجح في الفوز بـ3 مباريات.

وعلى الصعيد العالمي، حافظ المنتخب الإسباني على المركز الأول الذي انتزعه في تصنيف سبتمبر الماضي، بينما بقي نظيره الأرجنتيني ثانيًا، وحل الفرنسي في المركز الثالث، وجاء الإنجليزي رابعًا، بينما صعد البرازيلي مركزين ليصبح خامسًا متفوقًا على البرتغال وهولندا اللذين تراجعا إلى المركزين السادس والسابع.