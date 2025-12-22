«NBA».. برونسون يسجل الرقم القياسي

سجّل جايلن برونسون، صانع الألعاب في فريق نيويورك نيكس الأمريكي الأول لكرة السلة 47 نقطة، هي الأعلى له الموسم الجاري، وقاد زملاءه للفوز على ميامي هيت 132ـ125، في مباريات دوري «NBA» للمحترفين.

وأضاف برونسون إلى رصيده التهديفي 8 تمريرات حاسمة، و3 متابعات، خلال أمسية توجها برقم قياسي شخصي على صعيد النقاط في معقل نيكس على ملعب «ماديسون سكوير جاردن».

ورفع الفوز الثامن من تسع مباريات، رصيد نيكس إلى 20 فوزًا مقابل 8 هزائم في المنطقة الشرقية، ليحتل المركز الثاني خلف ديترويت بيستونز، صاحب الـ22 انتصارًا، و6 خسائر.

وتشمل هذه السلسلة فوز نيكس بكأس الدوري الأسبوع الماضي، منهيًا بذلك فترة عجافًا استمرت 52 عامًا.

في المقابل، برز في صفوف هيت كيلو وير بتسجيله 28 نقطة، والتقاطه 19 متابعة.

وتُعد هذه هي الخسارة السابعة لهيت في مبارياته الثماني الأخيرة، ليقبع في المركز الثامن في المنطقة الشرقية برصيد 15 فوزًا مقابل 14 هزيمة.

وفي المباريات الأخرى، حقق شيكاغو بولز أعلى رصيد من النقاط في الدوري منذ بداية الموسم، بعدما صمد أمام محاولات هوكس للعودة في مباراة متقاربة، ليفوز بنتيجة 152ـ150.

وفاز سان أنتونيو سبيرز على واشنطن ويزاردز بنتيجة 124ـ113.