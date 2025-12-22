كونتي وإيتاليانو.. الصراع السادس في «الأول بارك»

يتجدد الصراع بين الإيطالي فينشينزو إيتاليانو، مدرب فريق بولونيا الأول لكرة القدم، ومواطنه أنطونيو كونتي نظيره في نابولي للمرة السادسة في مسيرتهما التدريبية حين يلتقيان الإثنين في نهائي كأس السوبر على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وخلال 5 مواجهات سابقة، حققت فرق أنطونيو كونتي الفوز مرتين، فيما انتصرت فرق إيتاليانو مرة واحدة، إضافة إلى تعادلين، ليتفوق كونتي على خصمه بفارق طفيف.

وبدأت مواجهات الثنائي تكتيكيًا عام 2020، حين فاز كونتي مع إنتر ميلان على إيتاليانو مدرب سبيزيا كالتشيو 2ـ1 في الدوري الإيطالي خلال موسم 2020ـ 2021 قبل أن ينتهي لقاء الدور الثاني بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

وخلال موسم 2024ـ 2025، عاد التنافس من جديد بين الثنائي التدريبي، حيث انتصر كونتي مع نابولي على إيتاليانو مدرب بولونيا، بثلاثية نظيفة خلال الجولة الثانية من منافسات «الكالتشيو».

وفي لقاء الدور الثاني ضمن منافسات الجولة 31، تعادل بولونيا على أرضه أمام نابولي بنتيجة 1ـ1، ليبقى إيتاليانو بلا أي انتصار على كونتي في 4 مباريات متتالية بينهما.

وحقق إيتاليانو فوزه الأول على منافسه، ضمن منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري، بعد أن قاد بولونيا للانتصار على نابولي بنتيجة 2ـ0، ضمن منافسات الجولة 11، 9 نوفمبر الماضي، بفضل هدفي دالينجا ولوكومي.

يذكر أن كونتي يقود نابولي منذ يوليو 2024، إذ أدار 64 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات، حقق خلالها 40 فوزًا وخسر 12 إضافة إلى 12 تعادلًا، وسجل لاعبو الفريق تحت قيادته 109 أهداف واستقبلت شباكهم 66، كما قاد نابولي لتحقيق لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي.

في المقابل، يتولي إيتاليانو تدريب بولونيا منذ يونيو 2024، إذ أدار حتى الآن 74 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها الفريق 34 انتصارًا، وخسر 17 إضافة إلى 23 تعادلًا. وسجل لاعبو بولونيا 110 أهداف واستقبلت شباكهم 79، كما قاد النادي لتحقيق لقب كأس إيطاليا عام 2025، بعد الفوز في النهائي على ميلان بهدف دون مقابل.