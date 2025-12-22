موتسيبي مخاطبا الحكام: تسلحوا بالنزاهة

عقد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اجتماعًا خاصًا مع الحكام المسؤولين عن إدارة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وخلال اللقاء الذي ضم حكام الساحة، والمساعدين، ومسؤولي تقنية الفيديو، القادمين من شتى بقاع القارة، حرص موتسيبي على شحذ الهمم، مؤكدًا أن الصافرة الإفريقية هي العمود الفقري لنجاح البطولة ومرآة تعكس التطور للكرة في القارة السمراء، بحسب الموقع الرسمي لـ«كاف».

ووجه موتسيبي رسائل مباشرة للحكام، شدد فيها على ضرورة التسلح بالنزاهة والاحترافية المطلقة.

وأشار موتسيبي إلى أن تطلعات «كاف» تتركز في رؤية تحكيم عالمي يضع العدالة واحترام قوانين اللعبة فوق كل اعتبار، بما يليق بمكانة البطولة على الساحة الدولية.