ليفربول يترقب تقرير إيزاك

ينتظر نادي ليفربول الإنجليزي، نتائج فحوصات إصابة السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، التي تعرّض لها خلال الفوز على توتنام ضمن منافسات الدوري الممتاز، الإثنين.

وأفادت تقارير صادرة عن «ذي أتلتيك» و«سكاي سبورتس» خشية ليفربول من تعرض إيزاك لكسر في الساق، ما يعني غيابه لفترة طويلة.

وواجه إيزاك بداية بطيئة في «أنفيلد»، وسجل ثلاثة أهداف في 16 مباراة خاضها منذ انتقاله من نيوكاسل مقابل 168 مليون دولار، في رقم قياسي بريطاني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وأصيب المهاجم السويدي خلال تسجيله الهدف الافتتاحي لفريقه «2ـ1» السبت، في لندن إثر تدخل من الهولندي ميكي فان در فين، مدافع توتنام.

ولم يستطع إيزاك صاحب الـ26 عامًا، الذي دخل في الشوط الثاني بديلًا، الاحتفال مع زملائه وغادر الملعب.

وأقرّ الهولندي أرنه سلوت، مدرب ليفربول، بأن الإصابة لا تبدو شيئًا جيدًا، قائلًا: «إذا كان اللاعب لا يحاول حتى العودة، فهذا عادة ليس بالأمر الجيد، لكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك، هذا مجرد شعور داخلي وليس تشخيصًا طبيًا، دعونا نكون أقل سلبية في الوقت الحالي، لا نعرف بعد، نأمل أن يعود معنا قريبًا».

وتُشكّل إصابة المهاجم السويدي نكسة إضافية لسلوت، في ظل انشغال النجم محمد صلاح بالمشاركة مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا، وعدم جاهزية الهولندي كودي خاكبو حتى مطلع العام الجديد، بسبب إصابة عضلية.

ويتبقى لسلوت خياران في الهجوم هما الفرنسي أوجو إيكيتيكي الذي أحرز خمسة أهداف في آخر أربع مباريات، والإيطالي فيديريكو كييزا قليل المشاركات.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز بعد سلسلة من خمس مباريات بلا هزيمة.