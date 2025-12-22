مينتزلاف: فيرستابن معنا إلى النهاية

كشف الألماني أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي للمشاريع المؤسسية والاستثمارات الجديدة في شركة ريد بول، عن ثقته المطلقة في بقاء الهولندي ماكس فيرستابن، الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، أربع مرات متتالية، مع الفريق النمساوي لفترة طويلة.

وأكد مينتزلاف في تصريحات لصحيفة «دي تيليجراف» الهولندية الإثنين، أن العامل الأهم لأي رياضي هو رؤية تفاني فريقه بالكامل من أجله. ويرى الألماني أن فيرستابين متأثر بشكل إيجابي بتطور النتائج، والأجواء العامة داخل الفريق هذا العام، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها.

وتأتي تصريحات مينتزلاف في وقت حساس، خاصة بعد التغييرات الإدارية الكبرى التي شهدها الفريق، بما في ذلك إقالة كريستيان هورنر، ورحيل المستشار هلموت ماركو بنهاية الموسم، إضافة إلى الترقب الذي يفرضه تغيير قوانين المحركات العام المقبل.

وفيما يخص الاهتمام الطويل والمعلن من فريق مرسيدس بالتعاقد مع فيرستابن، أشار مينتزلاف إلى أن هذا الأمر لا يُقلقه بما أن عقد الهولندي يمتد حتى نهاية عام 2028، مشددًا على أن طموح فيرستابن في الفوز وامتلاك أفضل سيارة يتطابق تمامًا مع أهداف رد بول، مضيفًا :«بالنسبة لي، ليس هُناك أدنى شك في أن ماكس فيرستابن سينهي مسيرته الاحترافية عبر بوابة ريد بول».

وحصد فيرستابن البالغ من العمر 28 عامًا، أربعة ألقاب عالمية متتالية مع ريد بول، وقدم عودة قوية في النصف الثاني من موسم 2025، وخسر اللقب بفارق ضئيل لصالح لاندو نوريس، سائق ماكلارين.