النصر يفقد سيماكان في ديربي الهلال

تعرض الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى تمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في التدريبات، الإثنين، بحسب ما جاء في حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس».

ويغيب سيماكان «25 عامًا» عن المشاركة مع فريقه مدة تصل إلى 4 أسابيع، ما يرجح افتقاده بمواجهة الديربي المرتقبة أمام الهلال في الجولة 15 من دوري روشن السعودي، 12 يناير المقبل على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

من جهة أخرى، أبلغ «الرياضية» مصدر خاص أن المدافع الفرنسي، سيخضع لعلاج مكثف بدءًا من الإثنين، وسيغيب أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2، والأخدود والاتفاق والأهلي والقادسية والهلال «دوريًّا».

ولعب سيماكان مع النصر الموسم الجاري، في 15 مباراة بجميع المسابقات، منها 8 في دوري روشن السعودي و3 في دوري أبطال آسيا 2، و2 في كأس الملك، ومثلهما في كأس السوبر، واستطاع تسجيل هدفين، ونال بطاقة صفراء واحدة.

وبيّن المصدر ذاته، أن الإسباني إينيجو مارتينيز، تعرض إلى إصابة بسيطة في الركبة، وبدأ في العلاج والتأهيل، ولم يشارك في التدريب صباح الإثنين، فيما وضع البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق، نواف بوشل العائد من المهمة الدولية مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، بديلًا عن سلطان الغنام «الظهير الأيمن» والموقوف بداعي تراكم البطاقات، للمشاركة ضد الزوراء، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا2.

ومن المنتظر أن يجري لاعبو الفريق العاصمي التدريب الأخير الثلاثاء عند الـ 06:00 مساءً، على أن يكون المؤتمر الصحافي لجيسوس وأحد اللاعبين عند الـ 04:00 عصرًا في قاعة المركز الإعلامي بـ«الأول بارك».