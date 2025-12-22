كورونادو لا ينتصر في المواجهات الزرقاء

يعاني البرازيلي إيجور كورونادو، لاعب فريق الشارقة الإماراتي الأول لكرة القدم، من سجل سلبي في مواجهاته أمام الهلال.

ولم يحقق كورونادو سوى نتيجة واحدة دون خسارة خلال فترته مع الاتحاد، وذلك في خمس مباريات رسمية جمعتهما بين موسمي 2021ـ2022 و2023ـ2024، انتهت أربع منها بالخسارة مقابل تعادل وحيد سجّل خلاله هدفه الوحيد في شباك الأزرق.

وخسر الاتحاد مواجهة موسم 2021ـ2022 بنتيجة 1ـ3، قبل أن تتجدد الخسارة بهدف دون رد في موسم 2022ـ2023، ثم تعادل الفريقان 2ـ2 في مباراة شهدت تسجيل كورونادو هدفه الوحيد أمام الهلال، فيما تلقى الاتحاد خسارة جديدة بنتيجة 3ـ4 في موسم 2023ـ2024، إضافة إلى الخسارة أمام الهلال 0ـ1 في نهائي كأس الملك 2023.

وانضم كورونادو إلى الاتحاد صيف 2021 واستمر حتى 2024، خاض خلالها 71 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 16 هدفًا، وصنع 32 تمريرة حاسمة.

ويواجه كورونادو الهلال مجددًا، الإثنين، بقميص الشارقة الإماراتي، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب الشارقة.