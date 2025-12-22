الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام الشرطة

يتسلّح فريق الأهلي الأول لكرة القدم بتاريخه الإيجابي أمام الأندية العراقية، عندما يواجه الشرطة ، مساء الإثنين، على ملعب الزوراء في بغداد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويمتلك الأهلي سجلًا لافتًا في مواجهاته أمام الفرق العراقية، إذ التقاهم في 7 مباريات سابقة، نجح خلالها الفريق الجداوي في تحقيق 6 انتصارات، مقابل خسارة واحدة فقط، دون أن يعرف طعم التعادل.

وتعود أولى مواجهات الأهلي مع العراقيين إلى أغسطس 2005، حين التقى الزوراء، وخرج منها الفريق الغربي منتصرًا بنتيجة 2ـ1.

ولم يكتفِ بذلك، إذ عاد في العام ذاته، وخلال الدور الثاني من مرحلة المجموعات، ليؤكد تفوقه الكبير بفوز عريض قوامه خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وعقب تلك المرحلة، غاب حامل لقب النخبة الآسيوية عن مواجهة الأندية العراقية لنحو 15 عامًا، قبل أن تتجدد اللقاءات عبر بوابة الشرطة العراقي في سبتمبر 2020.

وتمكن الأهلي آنذاك من كسب مواجهة دور المجموعات 1ـ0، قبل أن يتلقى خسارته الوحيدة أمام العراقيين في لقاء الإياب بنتيجة 1ـ2.

ومنذ تلك الخسارة، فرض الأهلي سيطرته المطلقة على مواجهاته أمام الشرطة، حيث حقق الفوز في موسمي 2021 ذهابًا وإيابًا بنتيجتي 3ـ0 و2ـ1، مؤكدًا تفوقه الفني.

وفي الموسم الماضي، واصل الأهلي حضوره القوي، وحقق أكبر انتصاراته أمام الفرق العراقية، بعدما أمطر شباك الشرطة بخماسية مقابل هدف وحيد.