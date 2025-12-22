الهلال يسيطر على الإماراتيين بـ 21 انتصارا

يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم، الإثنين، لقاءه الـ 42 تاريخيًّا أمام الأندية الإماراتية، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، منذ انطلاقها بنظامها الجديد موسم 2003، حين يلتقي الشارقة على ملعب الأخير، لحساب الجولة السادسة.

وعرف الأزرق العاصمي طعم الانتصار أمام الإماراتيين في 21 مواجهة، وخسر 8، وتعادل في 13.

وتحمل مواجهة الإثنين الرقم 5 في تاريخ لقاءات الشارقة والهلال في البطولة، والتي بدأت عام 2004 في دور المجموعات، حين انتهى لقاء الذهاب في الرياض دون أهداف، وفاز الشارقة في الإياب على أرضه 5ـ2.

عادت المواجهة بين الطرفين عام 2022، حين جرت مباريات المجموعة في الرياض، تغلب الهلال في اللقاء الأول بهدفين لهدف، سجل صالح الشهري وميشيل ديلجادو، رد الشارقة بهدف أوتابيك شوكوروف، انتهى الإياب بالتعادل بهدفين لكل جانب، أحرز للهلال متعب المفرج وسالم الدوسري مرة أخرى، جاءت أهداف الشارقة عبر كايو لوكاس وبرنارد دوارتي.

وواجه أزرق الرياض 8 أندية إماراتية سابقة قبل الشارقة وهي العين، وبني ياس، والوحدة، والجزيرة، وأهلي دبي، والشباب، والأهلي، والوصل ويعد الشارقة تاسع الأندية الإماراتية، وأولى المواجهات في النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ سيواجه في الجولة المقبلة أيضًا فريقًا إماراتيًا وهو شباب الأهلي.