السخيري: خيبنا الآمال.. وهدفنا التعويض

أكد إلياس السخيري، نجم المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، الإثنين، أن الأجواء داخل معسكر «نسور قرطاج» إيجابية، والعناصر متحفزة لبدء مشوار كأس أمم إفريقيا، عبر المواجهة أمام أوغندا، الثلاثاء.

ووصف السخيري خلال المؤتمر الصحافي، الإثنين، المشاركة في كأس العرب الأخيرة بـ«المخيبة للآمال»، مشيرًا إلى أنها تشكل في الوقت ذاته حافزًا للتعويض على المستوى القاري.

وأوضح السخيري أن كل لاعب يُدرك مسؤوليته داخل الملعب، وأن مواجهة أوغندا في مستهل البطولة تحمل أهمية كبيرة لمسار المنتخب التونسي في المنافسة، مبينًا أن المجموعة متجانسة وجاهزة، على الرغم من صعوبة البطولة.

وأشار اللاعب التونسي في ختام حديثه، إلى أن الهدف الأساسي، هو تقديم مستوى يليق باسم تونس، وتشريف الكرة المحليّة في هذا المحفل القاري.