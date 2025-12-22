الأهلي يبدأ التطوير.. ويعين مديرا جديدا

شرعت إدارة الأهلي في أعمال تطوير وتحديث وترميم مقر الفئات السنية في النادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الأعمال التطويرية تشمل المباني الإدارية والتدريبية، إضافة إلى الملعب الرديف، بهدف تهيئته بشكل أفضل لاستضافة التدريبات والمباريات.

وأشار المصدر عينه إلى أن الإدارة تقترب من الإعلان عن تعيين مدير إداري جديد لأكاديمية النادي.

ويأتي هذا التطوير بعد سلسلة من الاجتماعات بين المجلس التنفيذي لشركة النادي والبرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي لكرة القدم، بعد أن شدد على أهمية التركيز الأكبر على الفئات السنية واكتشاف وصقل المواهب الشابة بشكل أكثر فاعلية.

يذكر أن الأهلي عين بيدرو في أكتوبر الماضي مديرًا رياضيًا لكرة القدم في إطار مساعيه لتعزيز المنظومة الفنية والإدارية لكافة الفرق والفئات السنية للعبة، وفق بيان أصدره النادي حينها.

وعمل بيدرو مع نادي بنفيكا البرتغالي لمدة 5 مواسم، وأشرف منذ عام 2021 على تطوير شامل بما في ذلك إعادة هيكلة منظومة الكشّافين، وإنشاء قسم متخصص لتحليل البيانات ودمجه بالعلوم الرياضية، إضافة إلى تطبيق برامج لانتقال اللاعبين من الفئات السنية إلى الفريق الأول.