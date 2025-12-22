حربوش يجري عملية الرباط

أجرى محمد حربوش، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عملية جراحية في الرباط الصليبي، صباح الإثنين، في مركز سبيتار المتخصص في الطب الرياضي، بالدوحة العاصمة القطرية، وفق حساب النادي عبر منصة «إكس».

وخضعت ركبة حربوش «22 عامًا» لمشرط الطبيب الإيرلندي ألان جيتجود، الإثنين، تحت إشراف أودين أسينسيو، طبيب النادي، على أن يبدأ الظهير الأيمن في الفريق العاصمي مرحلة العلاج والتأهيل بعد العملية مباشرة.

وكان نادي الشباب أعلن 12 ديسمبر الجاري، تعرض حربوش لقطع في الرباط الصليبي، وذلك خلال التدريبات اليومية أثناء فترة التوقف.

وخاض حربوش 257 دقيقة فقط بقميص «الليوث» الموسم الجاري، وتُقدّر قيمته السوقية بـ225 ألف يورو، وفق موقع «ترانسفير ماركت».

ويستعد الشباب لمواجهة الريان القطري الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال الخليج في الرياض.