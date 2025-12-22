28 لاعبا يغيرون خارطة الهلال والشارقة

طرأت تغييرات كبيرة على فريق الهلال الأول لكرة القدم ومضيفه الشارقة الإماراتي مقارنة بآخر مواجهة جمعتهما قبل مباراتهما، الإثنين، في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعود المباراة الأخيرة بين الفريقين إلى 22 أبريل 2022 على ملعب الشارقة، ضمن دور مجموعات دوري أبطال آسيا، ووقتها تقدم أصحاب الأرض مبكرًا بهدف عثمان كمارا بعد خمس دقائق من صافرة البداية، وعزز ماجد المحرزي تقدم الفريق الإماراتي بالهدف الثاني في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، لكن الهلال نجح في تقليص الفارق عبر متعب المفرج عند الدقيقة 78، وعادل سالم الدوسري النتيجة للأزرق من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وقبل اللقاء الخامس بين الفريقين على صعيد البطولة الآسيوية، يغيب 28 لاعبًا سجلوا حضورهم في المواجهة الأخيرة، وأصبحوا الآن خارج قائمة الفريقين، ففي الهلال رحل محمد العويس حارس المرمى، عبد الرحمن العبيد، متعب المفرج، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد، البرازيلي ماثيو بيريرا، المالي موسى ماريجا والنيجيري أوديون إيجالو، فيما بقي الثلاثي سالم الدوسري ومحمد كنو، وناصر الدوسري من جيل 2022.

وعلى مستوى البدلاء، لم يبقَ من كتيبة الهلال في تلك المباراة سوى علي البليهي وعبد الله الحمدان ومحمد القحطاني وحمد اليامي بعد رحيل كل من ياسر الشهراني، سلمان الفرج، محمد البريك، الكوري الجنوبي هيون جانج، عبد الله الجدعاني، ومصعب الجوير.

وفي الشارقة، تبدو التغييرات أقل، إذ ما زال عادل الحوسني حارسًا للمرمى، وبقي كذلك خالد الظحناني وشاهين عبد الرحمن وماجد رشيد وكايو، وتحول الغيني عثمان كمارا والحسن صالح للاحتياط حسب آخر مباريات الفريق في الدوري المحلي، بينما رحل كل من سلطان سليم، والأوزبكي أوتابيك شوكوروفشوكوروف، ومحمد عبد الله، والبرازيلي برنارد دوارتي.

أما قائمة البدلاء التي ضمت 10 لاعبين، فقد بقي درويش بن حبيب، وغادر الباقون أسوار النادي، وهم: سيف راشد، عبد الله كاظم، علي الدحماني، عايد محسن، إبرهيم المغربي، عبد الرحمن جمعة، حمد موسى، سالم صالح، وعبد الله الحمادي.

وعلى صعيد المدربين، يقود الهلال والشارقة مدربان يظهران للمرة الأولى في مباراة الفريقين، وهما الإيطالي سيموني إنزاجي والبرتغالي جوزيه مورايس بدلًا من الأرجنتيني رامون دياز والروماني كوزمين أورلايو اللذين كانا على رأس الجهازين الفنيين للطرفين في اللقاء الأخير.