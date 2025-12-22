القادسية بطلا بعد 20 عاما

استعاد فريق القادسية للسباحة لقب بطولة السعودية، بعد غياب نحو 20 عامًا، عقب تتويجه بالمركز الأول، على مسبح الصالة الخضراء في جدة، بمشاركة 58 ناديًا، وذلك برصيد 130.597 نقطة، بفارق 10 آلاف نقطة عن الهلال الوصيف، و19 ألف نقطة عن الفتح الثالث في جدول الترتيب.

وقال عباس الجمعة، مدير فريق السباحة بنادي القادسية، بعد الفوز في بيان الإثنين: «ما تحقق اليوم يُعد محطة تاريخية في مسيرة السباحة القدساوية، واستعادة لقب بطولة السعودية بعد أكثر من 20 عامًا لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل تراكمي وجهد متواصل بدأ منذ عدة مواسم. مررنا بمراحل صعبة، لكننا كنا نؤمن بالخطة وبقدرة لاعبينا على التطور والمنافسة».

وأضاف الجمعة: «التدرج من المركز العشرين إلى العاشر ثم إلى صدارة الترتيب يؤكد أن القادسية يسير وفق رؤية واضحة وأهداف استراتيجية طموحة، أشكر الإدارة على دعمها الكبير، والجهاز الفني على تفانيه، واللاعبين على التزامهم وانضباطهم، ونعد جماهير القادسية بمواصلة العمل للحفاظ على هذه المكتسبات وتحقيق المزيد من البطولات في المرحلة المقبلة».

وحقق الفريق القدساوي حصيلة بلغت 36 ميدالية متنوعة، بواقع 12 ميدالية ذهبية، و16 ميدالية فضية، وثماني ميداليات برونزية، ليحسم بذلك كأس المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، إلى جانب التتويج بكأس المركز الأول لفئة العمومي وكأس المركز الأول لفئة الشباب.