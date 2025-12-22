تقوية عضلات

خضع لاعبو فريق القادسية الأول لكرة القدم لتدريبات تقوية العضلات في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، عصر الإثنين، استعدادًا لمواجهة ضمك السبت المقبل، ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ القادسية)