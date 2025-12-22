اتحاد المبارزة يعتمد «فض المنازعات»

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة تشكيل لجنة فضّ المنازعات برئاسة هيفاء التويجري، وعضوية أحمد الحميدي، وفلاح القحطاني، كما أقرّ دعم الأندية بالأدوات الرياضية الخاصة باللعبة، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وفق بيان صحافي، الإثنين.

واستعرض المجلس أبرز الإنجازات التي تحققت خلال دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي اختتمت أخيرًا في الرياض، إضافة إلى مشاركة المنتخب في كأس العالم للشباب لسلاح الإيبيه في السلفادور.

كما ناقش المجلس هيكلة المديرين الفنيين بالتعاون مع مركز التدريب السعودي الأولمبي، واطّلع على التقارير المالية.

وتناول الاجتماع تجديد اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة، إلى جانب عدد من الملفات والمستجدات المدرجة على جدول الأعمال.