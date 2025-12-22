تشكيل الهلال.. دفاع ثلاثي ومشاركة المالكي

يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراة الشارقة الإماراتي، مساء الإثنين، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، بثلاثة قلوب دفاع، مع ظهيرين وثنائية في الوسط وثلاثة مهاجمين.

وفي ظل غياب المغربي ياسين بونو، حارس المرمى الأساسي، بسبب كأس أمم إفريقيا، يعتمد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، على الحارس محمد الربيعي. وفي الدفاع، يُشرِك علي البليهي مع علي لاجامي والتركي يوسف أكتشيتشيك. ويلعب البرتغالي جواو كانسيلو والفرنسي ثيو هيرنانديز في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، على الترتيب. ويُجاوِر عبد الإله المالكي البرتغالي روبن نيفيش في خط الوسط، فيما يتشكل الخط الأمامي من الأوروجوياني داروين نونيز والبرازيليين ماركوس ليوناردو ومالكوم دي أوليفيرا. وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس 12 لاعبًا، بينهم ثلاثة أجانب، هم الصربي سيرجي سافيتش، لاعب الوسط، والجناح البرازيلي كايو سيزار، والفرنسي ماتيو باتويي، حارس المرمى.

وفضلًا عن بونو، يغيب المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، المشارك أيضًا في الكأس الإفريقية، والدوليون السعوديون، مثل الجناح سالم الدوسري والمدافع حسان تمبكتي، لإراحتهم بعد العودة من كأس العرب 2025 في قطر.

وينزل الهلال ضيفًا على ملعب الشارقة، لمواجهة صاحب الأرض ضمن سادس جولات مجموعة «الغرب» من دوري الأبطال.

ويتصدر الأزرق ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة وعلامة فوزٍ كاملة فيما مضى من جولات، فيما جمع الشارقة 7 نقاط من فوزين وتعادل مقابل خسارتين.

ويظهر الشارقة مع جهاز فني جديد يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورايس، الذي وقّع عقده السبت.

ودرّب مورايس الهلال في الجولات الأخيرة من موسم 2020ـ 2021 وتُوِّج معه بلقب دوري المحترفين.