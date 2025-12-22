«علينا» جديد علي عبد الكريم في الساحة الطربية

يستعد الفنان علي عبد الكريم، لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «علينا»، في تعاون جديد يجمعه مع الشاعر أسعد عبد الكريم.

وحسبما أوضحه بيان صحافي، الإثنين، من المقرر طرح الأغنية عبر القناة الرسمية للفنان على منصة «يوتيوب»، إلى جانب توفرها عبر الوكيل الحصري لتوزيع الصوتيات الرقمية على مختلف المنصات العالمية.

ويُعد هذا التعاون امتدادًا لمسيرة فنية مشتركة، يواصل من خلالها الثنائي تقديم أعمال تحترم الكلمة واللحن، وتخاطب الإحساس، في وقت يشهد فيه المشهد الغنائي تنوعًا واسعًا في الأساليب والاتجاهات.

يُذكر أن علي عبد الكريم سجل حضورًا بارزًا في الساحة الفنية العربية منذ انطلاقته، وكان آخر إنتاجه الفني في عام 2022 عبر ألبوم مصغر، إلى جانب مشاركته في عدد من حفلات السعودية، ضمن مواسم الترفيه التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، وحظي بتفاعل لافت من قبل الجمهور.