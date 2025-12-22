مالي تهدر الثأر بمشاركة دومبيا وساكالا

أهدر المنتخب المالي الأول لكرة القدم فرصة تصفية حساب قديم عمره 31 عامًا، بتلقيه هدفًا متأخرًا فرض التعادل 1ـ1 على مباراته مع نظيره الزامبي التي استضافها ملعب محمد الخامس في المغرب، الإثنين، لحساب باكورة جولات المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.

وافتتح الماليون نتيجة اللقاء في الدقيقة 61 عن طريق الجناح لاسين سينايكو، وخطفت زامبيا التعادل بواسطة المهاجم باتسون داكا في ثاني دقائق الوقت البديل.

وشارك الزامبي فاشون ساكالا، جناح الفيحاء السعودي، أساسيًا وغادر مستبدلًا في الدقيقة 78.

على الطرف الآخر، بدأ المالي محمدو دومبيا، لاعب وسط الاتحاد، اللقاء احتياطيًا، قبل دخوله الملعب في الدقيقة 76.

وشهد اللقاء إهدار البلال توريه، مهاجم مالي، ركلة جزاء في الدقيقة 42 تصدّى لها ويلارد موانزا، حارس مرمى زامبيا.

وكانت مالي في طريقها للثأر من هزيمتها أمام المنتخب الزامبي برباعية نظيفة لحساب نصف نهائي نسخة 1994، لكنها تلقت هدف التعادل خلال الوقت القاتل.

ولم يتقابل المنتخبان في البطولة تاريخيًا سوى في نسختي 94 و2025، بينما تواجها مرات عدة خارج منافساتها.

ومنح التعادل لكل طرف نقطة واحدة وضعتهما خلف المغرب، متصدر المجموعة الأولى، بعد فوزه في الافتتاح، الأحد، على منتخب جزر القمر، متذيل الترتيب، بهدفين نظيفين.