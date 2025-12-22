الإصابات تغيب سيماكان 540 يوما

تعرض الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى 14 إصابة مختلفة خلال مسيرته الكروية، قبل أن يبلغ الـ 25 من عمره.

وانضم سيماكان، الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 20 مليون يورو، إلى صفوف النصر قادمًا من لايبزيج الألماني في 2 سبتمبر 2024.

ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع تقريبًا، بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في التدريبات، الإثنين، وفقًا لمصدر خاص بـ«الرياضية».

وظل «شبح الإصابات» يلاحق سيماكان طوال مسيرته، إذ أدت إصاباته المتكررة إلى غيابه 540 يومًا «أي أكثر من عام ونصف العام»، وفاتته 73 مباراة، منها 6 مباريات محتملة سيفتقده النصر فيها أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2، والأخدود والاتفاق والأهلي والقادسية والهلال «دوريًّا» ، بعد غاب عن مباراة الفيحاء دوريا الموسم الجاري وضد الأخدود والتعاون بالنسخة الماضية.

وأبرز هذه الإصابات كانت في بداياته موسم 2018ـ2019 جراء تمزق في الرباط الصليبي ، أدى إلى أطول غياب في تاريخه «225 يومًا».

وفي موسم 2020ـ2021 غيبه منظار في المفصل 169 يومًا، وفي موسم 2019ـ2020 نتيجة تمزق عضلي 50 يومًا.

وتُعد الإصابات العضلية الأكثر تكرارًا في مسيرة اللاعب، تليها إصابات الركبة والمفاصل، إضافة إلى إصابات الظهر والكدمات الطفيفة، وبعض الإصابات المرضية، مثل فيروس كورونا والزكام.

ولعب سيماكان منذ التحاقه بالنصر «54» بجميع المسابقات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلها.